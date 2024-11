Fuvest 2025: Gabarito oficial já está disponível, saiba como consultar as respostas da prova

Estudantes realizaram na tarde do último domingo, dia 17 de novembro, a prova referente à primeira fase do Vestibular Fuvest 2025. Ao longo de cinco horas, os candidatos tiveram que responder 90 questões de múltipla escolha sobre temas variados relacionados com as disciplinas do Ensino Médio. Ao todo, 107,3 mil candidatos se inscreveram para a prova, sendo que 8.031 deixaram de comparecer aos locais de prova para a realização do exame.

A divulgação do gabarito oficial aconteceu pouco tempo após a finalização da prova. As respostas para as 90 questões, nos quatro modelos de prova, podem ser conferidas na imagem abaixo:

Datas importantes

A realização da prova da primeira fase da Fuvest 2025 é o primeiro passo para os candidatos que buscam entrar em uma, das 8.147, vagas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP) para o ano letivo de 2025. Conforme informações do G1, as oportunidades são distribuídas entre vagas de ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

A próxima etapa é a realização das provas da segunda fase pelos candidatos que atingirem a nota de corte na primeira prova realizada. A lista com os aprovados deve ser divulgada no dia 2 de dezembro, sendo que a segunda fase está prevista para os dias 15 e 16 do mesmo mês.

A lista final com os candidatos aprovados no vestibular e convocados para realização de matrículas deverá ser divulgada somente no dia 24 de janeiro de 2025.