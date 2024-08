Fuvest 2025: confira a lista de leituras obrigatórias para o vestibular

Com a abertura do período de inscrições para a Fuvest 2025, foi oficializada e divulgada a lista de leituras obrigatórias para os candidatos que desejam concorrer a uma das 8147 vagas disponibilizadas por meio do vestibular da USP. Conforme reportagem da CNN Brasil, neste ano são nove leituras obrigatórias envolvendo clássicos da literatura brasileira e portuguesa.

Entre os autores e obras obrigatórios estão livros de Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles. Indo além, é esperado que o candidato tenha " conhecimento das obras representativas dos diferentes períodos da literatura brasileira e portuguesa”.

Para a organização, conhecer tal repertório é ter a capacidade de analisar e interpretar os textos, de forma a reconhecer os diferentes gêneros literários e os elementos que os compõe. Outro fator de relevância é a capacidade de relacionar o texto com o conjunto da obra e com outras produções literárias e manifestações envolvidas no contexto histórico e cultural do período em que foram publicadas.

Confira os títulos de leitura obrigatória:

“Marília de Dirceu” – Tomás Antônio Gonzaga;

– Tomás Antônio Gonzaga; “Quincas Borba” – Machado de Assis;

– Machado de Assis; “Os Ratos” – Dyonelio Machado;

– Dyonelio Machado; “Alguma Poesia” – Carlos Drummond de Andrade;

– Carlos Drummond de Andrade; “A Ilustre Casa de Ramires” – Eça de Queirós;

– Eça de Queirós; “Nós matamos o cão tinhoso!” – Luís Bernardo Honwana;

– Luís Bernardo Honwana; “Água funda” – Ruth Guimarães;

– Ruth Guimarães; “Romanceiro da Inconfidência” – Cecília Meireles;

– Cecília Meireles; “Dois irmãos” – Milton Hatoum.

Inscrições abertas

A Fuvest oficializou a abertura do período de inscrições na última segunda-feira, dia 19 de agosto. Os candidatos que desejam buscar o ingresso na USP por meio do Vestibular 2025 devem se inscrever até o dia 08 de outubro, quando se encerra o período de inscrições e de pagamento da taxa de R$211.

Para auxiliar e orientar os candidatos em sua jornada, a Fuvest também disponibilizou dois guias de orientação para o vestibular e para a escolha de carreiras. Informações complementares podem ser verificadas por meio da página oficial da Fuvest 2025.