Arrastão em barbearia em SP acaba em rasteira na vítima e tentativa de suborno a polícia

No último sábado (16), a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos envolvido em uma sequência de roubos na região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Identificado por quatro vítimas, o criminoso tentou subornar os policiais em uma tentativa desesperada de escapar da prisão. As informações são do Brasil Urgente, da TV Band.

ANÚNCIO

A ação criminosa começou quando ele e seu comparsa abordaram um frentista. Após uma rasteira que derrubou a vítima no chão, a dupla roubou sua carteira e celular. Em seguida, invadiu a loja de conveniência.

Dentro do espaço, retiraram todo o dinheiro do caixa e ainda levaram um expositor cheio de óculos, antes de fugir para o próximo alvo.

Leia mais:

Minutos depois, a dupla de criminosos invadiu uma barbearia. Um dos suspeitos, fingindo ser cliente, pediu fogo. Eles levaram celulares, carteiras e o dinheiro do caixa. No entanto, a ação terminou quando a polícia localizou os dois.

Apesar da fuga de um dos ladrões, o outro foi capturado e levado para a delegacia. O criminoso, além das acusações de roubo, agora enfrenta também o crime de corrupção ativa, por ter tentado subornar os policiais para garantir sua liberdade.