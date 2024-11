Após discussão, mulher de 54 anos é esfaqueada no abdômen pelo companheiro na frente de casa no interior de SP

Na manhã da última sexta-feira, dia 15 de novembro, uma mulher, de 54 anos, foi esfaqueada pelo próprio companheiro após uma discussão na frente de casa, no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba, município no interior do estado de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal G1, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi levada por um vizinho e o filho a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela precisou passar por uma cirurgia e está internada em estado grave no Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc). O homem, de 58 anos, que também não teve o nome revelado, fugiu de moto após o crime.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito chegou na casa por volta das 7h exigindo entrar no local e a agressão aconteceu após uma discussão motivada por ciúmes.

Leia também:

Mulher de 33 anos fica em estado grave após ser esfaqueada pelo próprio companheiro no interior de SP; o homem foi preso

Namoro de adolescentes termina em assassinato e jovem confessa crime para a própria mãe

ANÚNCIO

A Polícia Militar chegou na residência por volta das 11h e informaram que a faca utilizada no crime foi encontrada no local de trabalho do autor.

Em depoimento, a neta da vítima informou que, anteriormente, a mulher teria sofrido algumas agressões e que as discussões teriam aumentado nos últimos meses.

Isto porque a mulher interagia com o motorista da ambulância que levava sua irmã para seu tratamento de câncer. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no Primeiro Distrito Policial de Indaiatuba.