Mulher de 33 anos fica em estado grave após ser esfaqueada pelo próprio companheiro no interior de SP; o homem foi preso

Na noite da última quinta-feira, 14 de novembro, uma mulher, de 33 anos, ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo próprio companheiro, no bairro São José, em Araçatuba, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a mulher sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.

Os policiais militares conseguiram localizar o suspeito, de 58 anos, que não teve o nome divulgado, nas proximidades do bairro a partir de características informadas por testemunhas.

Ainda de acordo com o documento policial, o acusado, que foi encontrado com manchas de sangue nos sapatos, e aparentemente sinais de embriaguez, apresentou versões desconexas sobre o crime.

Em um primeiro momento, o homem disse que o motivo para esfaquear a companheira foi por ciúmes. Na sequência, que teria cometido o crime por causa de drogas.

Por fim, o suspeito negou a autoria do crime, mas acabou confessando que desferiu facadas na vítima. Ele ainda apontou um terreno onde teria abandonado a faca.

No entanto, os policiais não conseguiram localizar a arma. O homem foi encaminhado para o Plantão Policial e preso em flagrante por tentativa de feminicídio.