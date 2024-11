Homem agride e ameaça a própria companheira com faca de cozinha e é preso no interior de SP

Na última terça-feira, dia 12 de novembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após agredir e ameaçar a própria companheira com uma faca de cozinha, no bairro Santa Esmeralda, na Zona Norte de Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo.

Conforme informações do portal G1, os agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima, que também não teve a identidade revelada, disse que o marido havia a agredido com um soco no rosto e a ameaçou. Ela afirmou ainda que o companheiro a trancou na residência por mais de três horas.

A mulher entregou para a polícia uma faca de cozinha e um canivete que teriam sido usados pelo homem para ameaça-la. Os dois objetos foram apreendidos.

A vítima e o suspeito foram encaminhados para DDM, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência por violência doméstica e tortura. O homem foi preso.

Na noite do último domingo (10), um homem foi preso suspeito de atirar contra a própria companheira, no bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, município do estado de São Paulo. As informações também são do G1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi até a Delegacia de Cajamar (SP) para denunciar o caso. Lá, os policiais viram um ferimento na mão da mulher causado por bala de arma de fogo.

O suspeito se apresentou na unidade policial e disse que teve um desentendimento com a companheira e que destruiu móveis de casa. No entanto, ele negou ter atirado contra ela.

Ainda segundo o documento policial, o homem revelou que possui uma licença para Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Contudo, o registro estava vencido e era válido somente para Cajamar, não Jundiaí. As autoridades encontraram munições e uma arma de fogo dentro do imóvel do suspeito.

No local, a polícia identificou também que ele tentou alterar a cena do crime, tapando o buraco da parede, causado pelo tiro, com massa.

O homem foi preso e levado para o Plantão Policial do município de Jundiaí. O caso foi registrado como fraude processual, tentativa de homicídio e posse irregular de arma de fogo.