Mulher é encontrada morta com mais de 20 facadas no interior de SP; ela tinha denunciado ex dias antes

Élida Renata Benedito de Oliveira Abreu, de 39 anos, foi encontrada morta com marcas de mais de 20 facadas, no interior de SP; ex-marido é suspeito

A Polícia Civil investiga a morte de Élida Renata Benedito de Oliveira Abreu, de 39 anos, que foi achada sem vida com marcas de mais de 20 facadas, em Guariba, no interior de São Paulo. O principal suspeito é o ex-marido dela, Rogério dos Santos, de 32, que sumiu após o crime e ainda não foi encontrado. Dias antes de ser morta, a vítima tinha procurado a polícia e prestado queixa contra o homem por violência doméstica.

Élida foi encontrada morta na manhã do último domingo (10). Vizinhos ouviram gritos na residência e chamaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, encontraram a vítima sem vida e souberam que uma outra pessoa, não identificada, também estava na residência e foi ferida ao tentar defender a mulher. O autor do crime não estava no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas os socorristas constataram que Élida já estava morta. O corpo dela foi encaminhado para exames necropsiais, que apontaram que ela foi atingida por 22 facadas, principalmente na garganta, rosto e nas mãos.

Testemunhas contaram à polícia que a vítima mantinha um relacionamento conturbado com Rogério e que eles já tinham rompido e reatado várias vezes. Recentemente, ele teria voltado a morar na mesma casa que ela, quando a teria atacado enquanto dormia.

O suspeito pelo feminicídio fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. A defesa dele também não foi localizada para comentar o assunto.

Denúncias de violência doméstica

Conforme a polícia, Élida já tinha registrado pelo menos cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica. O último ocorreu no último dia 5 de novembro, quando um filho da vítima contou na delegacia que a mãe já tinha sido ameaçada de morte por Rogério.

Ela chegou a pedir uma medida protetiva contra o homem, mas depois disso ele teria votado a morar com ela, que acabou sendo assassinada.