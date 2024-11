Enfermeira vítima de feminicídio em SP tentava terminar o relacionamento com o suspeito

A enfermeira Daiene Rodrigues dos Santos, de 29 anos, encontrada morta em sua casa na manhã da última quarta-feira (6), tinha o sonho de trabalhar no Serviço Móvel de Atendimento de Urgências. Segundo relatos de uma amiga, ela recentemente tinha passado no concurso para atuar no SAMU e sempre será lembrada por sua bondade e persistência.

A amiga da vítima é uma das principais testemunhas do caso, já que recebeu uma ligação do suspeito, identificado com Gerson Henrique, dando detalhes sobre o crime. Daiene e Gerson tinham um relacionamento de aproximadamente 2 meses, que ela pretendia terminar. Após cometer o crime e ligar para a amiga da vítima, o homem também entrou em contato com a Polícia Militar e confessou ter estrangulado a mulher. Ele segue preso.

Segundo a amiga de Daiene, em declaração ao G1, a mulher morava em Sorocaba há pouco tempo e estava superando a perda da mãe. “Ela perdeu a mãe, os irmãos moram em uma cidade distante, mas aqui ela fez a vida dela, conquistou o apartamento, conquistou a moto que ela sempre sonhou em ter”.

Ela também confirmou o fato de que, recentemente, a amiga passou na prova para atuar no Samu, um de seus sonhos profissionais como enfermeira. “Ela tinha 29 anos, um sonho pela frente, mesmo pela perda da mãe dela que ela sentia muito. Ela sempre lutou, ela nunca precisou tirar nada de ninguém, ela sempre correu atrás dos sonhos dela. Foi tudo suor dela, ela não pediu, não roubou ninguém, não tirou a vida de ninguém para isso. E ele foi muito frio. Foi muito frio. Ele falou para mim coisas absurdas assim, sem remorso, sem nada”.

Relembre o caso

Na manhã da última quarta-feira (6), o suspeito pela morte de Daiene teria entrado em contato com uma amiga da jovem e enviado uma foto de seu corpo. Enquanto as equipes de polícia se dirigiam ao apartamento em que a enfermeira morava, o suspeito do crime e companheiro da mulher entrou em contato com a PM confessando ter matado a mulher durante uma briga na noite anterior.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, onde confessou o crime. Uma perícia foi realizada no apartamento da vítima e seu corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba. Ela será velada ao longo desta quinta-feira (7) em Boituva, interior de SP.