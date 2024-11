Cadeirante morre e dois jovens desaparecem no mar durante feriado no litoral paulista

Paulo Otávio Cordeiro dos Santos, de 24 anos, morreu na praia do Guarujá no último sábado (16). Por outro lado, em Praia Grande, uma dupla de irmãos desapareceu ao longo do feriado prolongado. As informações são do portal g1.

Cadeirante, Paulo estava à beira-mar quando passou mal e caiu sobre um espelho d’água. Mesmo com os esforços dos Bombeiros Marítimos, que realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), a vítima não resistiu e morreu no hospital.

Já em Praia Grande, dois irmãos desapareceram nas águas da Praia do Jardim Real no domingo (17). Fabrício Rocha Brito, de 20 anos, e Vinicius Rocha Brito, de 14, entraram em apuros quando o mais jovem se afogou. Fabrício tentou socorrê-lo, mas ambos desapareceram.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) iniciou buscas no local, mas não conseguiu localizar os dois até o final da tarde. buscas pelas vítimas, naturais de Itapecerica da Serra, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (18) e continuam na região.

