Idosa é morta com 5 tiros durante perseguição policial em SP e filho lamenta: “A gente vai ser forte”

Maria Ivone Vieira, de 68 anos, morreu com cinco tiros em uma perseguição policial na Zona Sul de SP, na manhã do último domingo (17), segundo o g1. Ao sair de casa para comprar ração para a gata, a idosa acabou entrando no meio de um tiroteio entre a PM e suspeitos de roubar carros em Campo Belo.

Em entrevista à TV Globo nesta segunda-feira (18), o filho da vítima desabafou e cobrou justiça:

“A gente espera que seja apurado, que tenha justiça. A gente não gosta de julgar ninguém, mas a gente quer que tenha mais preparação na hora de uma abordagem dentro de uma periferia. Policial, acho que, além de você chegar atirando, se você cercar lá, você consegue tirar. A comunidade confia nos policiais. Agora se você chega atirando, você mata um inocente”, disse Clayton da Silva à emissora.

“Minha mãe era uma senhora de idade, mas ela tinha muito para viver ainda. Não queria [perder minha mãe], mas a gente vai ser forte. Deus sabe o que faz, vamos esperar que o julgamento de Deus seja mais forte neste momento”, completou.

A origem dos disparos que vitimaram a idosa é desconhecida e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi agregado ao caso.

A Polícia Militar foi chamada após um roubo de veículos no Campo Belo. Durante a perseguição aos criminosos, que roubaram quatro carros e seguiram para a Favela do Vietnã, ocorreu o tiroteio na entrada da comunidade.

Maria Ivone foi socorrida, mas não resistiu. Um dos suspeitos morreu no local, e dois policiais, além de uma outra pessoa não identificada, ficaram feridos e foram levados ao Hospital Saboya. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Clayton também falou sobre a criação que ele e sua irmã tiveram com a mãe, Dona Maria Ivone, que os sustentou sozinha como faxineira. Segundo ele, passará os valores adquiridos para os filhos.