Enem 2024: prazo para solicitar a reaplicação da prova termina hoje

Os candidatos que tiveram problemas para realizar as provas do Enem 2024 têm até as 23h59 de hoje, 15 de novembro, para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado nos dias 3 e 10 deste mês. Para solicitar uma nova possibilidade de realizar as provas, os candidatos deverão fazer o pedido e apresentar os devidos documentos por meio da Página do Participante.

A reaplicação do Enem é um benefício para que estudantes que enfrentaram problemas logísticos durante a realização da prova ou que deixaram de realizar o exame por conta de doenças infectocontagiosas previstas em edital possam realizar a prova em uma nova data. Caso a solicitação do candidato seja validada, o novo exame será aplicado nos dias 10 e 11 de dezembro. Vale lembrar que o estudante deverá encaminhar documentos comprobatórios da situação conforme previsto em edital.

Quem tem direito à reaplicação do Enem 2024

Conforme o edital do Enem 2024, estudantes que passaram por problemas logísticos como desastres naturais que prejudiquem a aplicação da prova devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova; e erros de execução do procedimento de aplicação da prova que cause prejuízo ao estudante têm direito de solicitar a reaplicação do exame.

Já estudantes que comprovadamente tiveram uma doença infectocontagiosa no período de aplicação das provas, como tuberculose, influenza humana A e B e covid-19, entre outras descritas em edital, também podem solicitar a reaplicação desde que apresentem os devidos documentos comprobatórios como atestados médicos e declarações da unidade de saúde.

No caso da reaplicação os estudantes também irão responder a 180 questões e realizar uma redação, no entanto as questões da prova e o tema da redação serão diferentes dos aplicados na prova dos dias 3 e 10 de novembro. Vale lembrar que o aceite ou recusa referente à reaplicação do Enem 2024 será avaliado de forma individual.