Questão do Enem 2024 gera revolta nas redes sociais e candidatos questionam: "Cadê o resto?"

Uma das questões presentes na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 deixou os estudantes inquietos e revoltados. Nas redes sociais, diversos alunos compartilharam foto do enunciado questionando sobre um possível erro na edição da prova. No entanto, especialista afirmaram ser possível solucionar a questão sem precisar de informações complementares.

A questão citada pelos participantes do Enem 2024 é referente a disciplina de matemática e pode ser identificada pelos números 147 (prova cinza), 155 (prova verde), 137 (prova azul) e 164 (prova amarela). O problema era referente ao cálculo da média de uma nota no boletim de uma pessoa, no entanto nenhuma nota foi dada no enunciado, gerando dúvida nos participantes.

O enunciado era composto pela seguinte questão: “Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é?”

Faltam dados?

Conforme publicado pelo G1, apesar da aparente falta de dados para solucionar a questão a resposta dela é possível. Inclusive, professores de quatro cursinhos procurados pela reportagem afirmaram que a questão não estava entre as 10 mais difíceis da prova. No entanto, a construção do enunciado pode ter desestabilizado os estudantes, que acreditaram não ter os dados necessários para solucionar o problema matemático.

Segundo um dos professores entrevistados, a questão poderia ser solucionada ao substituir os números faltantes por incógnitas, como ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Viralizou

Nas redes sociais um estudante viralizou após publicar uma foto da questão com o questionamento “Cadê o resto?”. Em pouco tempo, a publicação feita na noite do último domingo, após o término da prova, viralizou e recebeu mais de 12 mil republicações e 3 mil comentários no X, antigo Twitter. Entre os comentários, o estudante recebeu diversas críticas, mas teve também quem dedicasse um tempo a explicar sobre as possibilidades de resolução da questão.