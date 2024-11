"Enem norte-americano" pode ser porta de entrada para estudos no exterior

Mais de 4 milhões de estudantes brasileiros prestaram o Enem nos últimos finais de semana na busca por uma colocação em vagas disponíveis no ensino superior. O que poucos sabem é que assim como o Enem abre portas para o ensino superior no Brasil, também existe um outro exame que auxilia os estudantes a conseguirem oportunidades em universidades norte-americanas.

O SAT, (Scholastic Assessment Test) é um teste padronizado aplicado aos estudantes dos Estados Unidos no período de transição para o ensino superior. Assim como o Enem, ele busca avaliar os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos estudantes ao longo do ensino básico. Para quem tem o sonho de estudar em uma universidade norte-americana ou canadense, o SAT pode ser um caminho de entrada.

Alunos brasileiros podem prestar o exame

Diferente do Enem, que é dividido em dois dias de provas extensas, o SAT avalia apenas duas áreas do conhecimento, sendo elas os conhecimentos de inglês e de e matemática. Por conta disso, a prova também se torna mais curta, com duração de pouco mais de duas horas. Outra diferença é que o SAT não possui redação e é ofertado até seis vezes durante o ano. Segundo a educadora Ana Claudia Gomes, do colégio bilingue Brazilian International School (BIS), “Em Matemática, o currículo brasileiro oferece conteúdos mais abrangentes do que os exigidos na prova americana. Já em inglês, o foco está na literatura e no vocabulário, pois os adolescentes precisam desenvolver paciência e concentração para a leitura de textos longos, semelhantes aos do Enem”

Apesar de ajudar os estudantes a pleitearem uma bolsa de estudos e uma vaga nas universidades, o SAT não é o único critério para ingresso no ensino superior nos Estados Unidos. O candidato ainda precisará apresentar os critérios de seleção exigidos conforme a universidade em que pretendem estudar.

Como fazer o SAT no Brasil

Estudantes brasileiros também podem realizar a prova do SAT. No Brasil, ela é organizada pela College Board, uma organização americana sem fins lucrativos que atua na preparação de estudantes para o ensino superior.

O teste é aplicado seis vezes ao ano, de forma presencial, em aproximadamente 40 centros de aplicação espalhados pelo Brasil. Para realizar a prova é necessário pagar uma taxa em dólar e estar ciente de que todo o exame é aplicado em inglês, sendo necessário o domínio do idioma.