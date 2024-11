Divulgado o gabarito oficial do Enem 2024; veja

Mais de 4,3 milhões de pessoas estavam inscritas para as provas do Enem 2024

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta quinta-feira (4) o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 (confira abaixo). Os arquivos com as provas e as respostas também estão disponíveis no portal do Inep.

As provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. A previsão era de que o gabarito fosse divulgado no próximo dia 20, mas houve uma antecipação.

Uma questão de física, aplicada no segundo dia do exame, foi anulada pelo Inep por apresentar um erro no enunciado. Ela é a de número 124 (prova verde), 100 (prova cinza), 129 (prova azul) e 102 (prova amarela). A pergunta cita uma cafeteira elétrica e pede que o candidato indique a eficiência energética do equipamento.

Outra questão de matemática causou revolta entre os estudantes, mas não foi anulada. O problema era referente ao cálculo da média de uma nota no boletim de uma pessoa, no entanto nenhuma nota foi dada no enunciado, gerando dúvida nos participantes. Ela é referente a disciplina de matemática e pode ser identificada pelos números 147 (prova cinza), 155 (prova verde), 137 (prova azul) e 164 (prova amarela).

O resultado final com as notas individuais de cada participante deverão estar disponíveis no site do Inep no dia 13 de janeiro de 2025.

Confira o gabarito oficial

Provas do 1º dia – 3 de novembro

Provas do 2º dia – 10 de novembro