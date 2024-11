Enem 2024 tem número recorde de inscritos acima dos 60 anos

Das mais de 4.325.960 inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, ao menos 9.950 são de estudantes com idade superior a 60 anos. Conforme reportagem publicada pela CNN Brasil, o número representa 0,23% dos inscritos na prova, sendo também o maior registro de idosos inscritos na prova desde o ano de 2020.

Os dados em questão foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na última quarta-feira, dia 6 de novembro. Na ocasião, o Inep também divulgou os números comparativos entre os exames realizados desde 2015.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Conforme os dados apresentados, o Ministério da Educação confirmou que parte dos candidatos inscritos no Enem com mais de 60 anos são estudantes do ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade da educação básica voltada para pessoas maiores de 18 anos que não tiveram acesso à educação ou não concluíram os estudos na idade certa. Ao todo, são 558 estudantes com mais de 60 anos inscritos na edição deste ano.

No próximo domingo, dia 10 de novembro, os candidatos retornam aos locais de prova para realizar a segunda etapa do Enem 2024. No segundo dia de exames serão respondidas questões relacionadas com as disciplinas de Biologia, Química e Física.

Anteriormente, em 3 de novembro, os candidatos já realizaram as provas referentes as disciplinas de linguagens, ciências humanas e a redação.

É esperado que o gabarito oficial do Enem 2024 seja divulgado ainda no mês de novembro, com data prevista para o dia 20. Por sua vez, o resultado oficial está previsto para ser divulgado no dia 13 de janeiro de 2025.