Processo seletivo Enem-Unicamp está com inscrições abertas

Estudantes que desejam tentar ingressar em uma das vagas oferecidas nos cursos de Ensino Superior da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) utilizando as notas do Enem 2024 já podem realizar suas inscrições no processo seletivo.

ANÚNCIO

Leia também: Unicamp divulga gabarito do vestibular 2025; saiba como consultar

Segundo informações disponibilizadas pela universidade por meio do site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), a Unicamp oferecerá 345 vagas por meio do Enem-Unicamp 2025. Para tal, os interessados deverão realizar suas inscrições na página da Comvest entre hoje (7) e o dia 25 de novembro de 2024. Além de preencher o formulário eletrônico os candidatos deverão pagar a taxa de R$40 até o dia 29 novembro.

Para quem se inscreveu no Vestibular Unicamp 2025 e teve o pedido de isenção da taxa de pagamento aceito, a taxa do processo seletivo Enem-Unicamp também será isenta de pagamento.

Quem pode e quem não pode se inscrever?

Para se inscrever e concorrer a uma das vagas disponíveis pelo processo seletivo Enem-Unicamp 2025 os candidatos precisam se encaixar em uma, das três, modalidades oferecidas pelo edital. Eles também deverão escolher até duas opções de cursos e devem se atentar visto que a pontuação utilizada será a da edição 2024 do Enem.

Podem se inscrever:

Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, ou que tenham obtido a certificação do ensino médio pelo Enem até o ano de 2016, ou exames oficiais;

Candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública e que sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas;

Pessoas com deficiência, que precisarão comprovar a condição conforme documentação exigida em edital.

Não podem se inscrever: