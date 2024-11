Enem 2024: saiba quais conteúdos priorizar na revisão para o segundo dia de provas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 está chegando em sua reta final. No próximo domingo, dia 10 de novembro, os estudantes retornam aos locais de prova para realizar a segunda etapa do exame, que comporta o campo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Ao todo, serão respondidas 45 questões sobre as disciplinas de Biologia, Química e Física.

ANÚNCIO

Leia também: Enem 2024: CET faz operação especial de trânsito no domingo

Em reportagem do GLOBO especialistas revelaram os principais tópicos que podem cair entre as questões da prova, ajudando os candidatos a direcionarem seus estudos e reforçarem o conhecimento nos tópicos em questão. Um ponto em comum entre as três disciplinas é a capacidade de interpretar gráficos, tabelas e figuras, aplicando conceitos na resolução de problemas reais.

Conteúdos de Biologia

Um dos temas abordados com maior frequência no Enem, envolvendo o campo da Biologia, é a ecologia. Neste ponto é interessante entender os impactos ecológicos causados pela atividade humana no planeta. Além disso, professores entrevistados pelo portal O GLOBO reforçaram a importância de revisar conteúdos relacionados com a fisiologia animal, em especial a humana.

Desta forma, conteúdos como os sistemas do corpo humano e a citologia, incluindo a estrutura das células e organelas celulares podem ser abordados. Outro ponto de atenção são as características gerais dos seres vivos, em especial o reino Plantae.

Conteúdos de Química

Para as questões de Química é importante que os alunos prestem atenção a temas como a separação de misturas, química ambiental e funções orgânicas. Além disso, tópicos como termoquímica, eletroquímica e química orgânica também podem aparecer durante a prova. De acordo com a reportagem citada, classificações e características de cadeias carbônicas também costumam aparecer com frequência.

Conteúdos de Física

Já nas questões de Física, temas como cinemática, movimento uniforme e movimento uniformemente variado podem aparecer. Segundo os especialistas do O GLOBO, também é comum aparecerem questões relativas às dinâmicas de movimento e força. Fenômenos ondulatórios, dinâmica, eletrodinâmica e termologia também são temas recorrentes.

Em todos os casos, é importante lembrar que uma boa compreensão do enunciado da prova e da interpretação de dados e textos pode ser fundamental para um bom desempenho na prova.