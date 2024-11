Enem 2024: Entenda os critérios que podem desclassificar um estudante durante a prova

Estudantes de todo país realizaram neste domingo (3) o primeiro dia de provas do Enem 2024. Mais de 4 milhões de candidatos prestaram o exame buscando conseguir diversas oportunidades de ingresso no Ensino Superior. No entanto, pouco tempo depois do final da prova o Ministério da Educação confirmou a eliminação de 4.999 candidatos.

ANÚNCIO

Leia também: Veja o que eliminou quase 5 mil do Enem

Assim como demais vestibulares, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) possui regras rígidas que devem ser seguidas pelos candidatos. Em caso de não cumprimento das regras estabelecidas em edital, a eliminação do candidato será declarada.

As regras começam já no momento da chegada ao local de provas, visto que para ter acesso à sala em que realizará o exame o estudante deve apresentar um documento oficial com foto. Caso seja identificada a apresentação de um documento falso ou se o candidato permanecer no local sem documentação considerada válida, ele pode ser eliminado.

Além disso, desrespeitar ou descumprir as orientações dos fiscais de prova e demais membros da equipe de aplicação também pode levar o candidato a ser eliminado. Tais regras incluem perturbar, de qualquer modo, a sala de provas e ignorar orientações do fiscal de sala.

Outra infração punida com a desclassificação é a tentativa de comunicação com qualquer outro candidato após as 13 horas, início do exame. O uso de meios fraudulentos para benefício próprio ou de terceiros também será punido, assim como a utilização de materiais de consulta impressos.

Registrar ou divulgar imagem ou som do local de realização do exame ou de qualquer outro material utilizado na prova também é motivo para desclassificação, assim como sair da sala de aplicação antes do horário mínimo para permanência.

ANÚNCIO

Desclassificações no primeiro dia de provas

Após a realização do primeiro dia de provas do Enem 2024, foram confirmadas a desclassificação de 4.999 alunos. Entre os motivos que levaram à desclassificação estão ocorrências consideradas “normais”, sendo que nenhuma intercorrência grave foi registrada.

Segundo divulgado, os motivos que levaram à desclassificação dos candidatos são variados, sendo os principais deles:

Tentar sair do local de prova com o caderno de respostas antes dos 30 minutos finais;

Portar equipamento eletrônico;

Sair antes do horário mínimo permitido;

Utilizar materiais impressos de apoio e consulta;

Não atender as orientações dos fiscais de prova.

Informações: Metrópoles.