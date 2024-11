Enem 2024: CET faz operação especial de trânsito no domingo

Abertura dos portões para o Enem, no domingo passado

No próximo domingo, milhares de estudantes na cidade de São Paulo voltam às escolas para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Nesta fase, os alunos responderão questões de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

ANÚNCIO

Em função do exame, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) vai montar uma operação especial de trânsito para facilitar a locomoção nos principais corredores e avenidas da cidade, garantindo a fluidez do trânsito.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a CET, equipes intensificarão monitoramento para agilizar remoção de interferências nas vias, como acidentes, fiscalizarão áreas de embarque e desembarque de passageiros e farão fiscalização nos principais semáforos próximos aos locais de provas.

Outras medidas adotadas são:

O Elevado Presidente João Goulart será liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste entre 7h e 14h.

A Ciclofaixa de Lazer estará suspensa

A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local

O Programa Ruas Abertas da avenida Paulista e da Liberdade serão suspensos e as vias ficarão abertas para a circulação de carros e ônibus.

Todas as medidas pretendem agilizar o trânsito para que os estudantes cheguem rapidamente aos locais de prova.