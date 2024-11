Enem 2024: Prazo para solicitar a reaplicação das provas começa hoje; saiba quem tem direito

Estudantes de todo o Brasil realizaram no domingo, 10 de novembro, o último dia de provas do Enem 2024. Apesar das provas finalizadas, os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda devem se atentar a algumas datas e prazos oficiais. O primeiro deles, a solicitação de reaplicação da prova, começa hoje, dia 11 de novembro, e termina na próxima sexta-feira (15).

Para ter direito à reaplicação do Enem 2024, os estudantes deverão solicitar a reaplicação da prova por meio da Página do Participante. São considerados elegíveis para a reaplicação os candidatos que foram prejudicados por problemas logísticos ou que comprovadamente apresentaram umas das doenças infectocontagiosas previstas no edital ao longo de um, ou dos dois, dias de prova. A solicitação deve ser realizada por meio da Página do Participante.

Caso o candidato tenha se pedido de reaplicação aceito, ele realizará novas provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Vale lembrar que quem perdeu as provas do Enem 2024 por outros motivos não previstos em edital, não terá direito à reaplicação do exame. O candidato será considerado “ausente” e as notas da prova serão apenas para autoavaliação.

Quem pode solicitar a reaplicação do Enem 2024

Conforme previsto em edital, são considerados problemas logísticos que podem dar direito à reaplicação da prova do Enem 2024:

Desastres naturais que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura no local de prova;

Falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural;

Erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Em casos de doenças infectocontagiosas, estão previstos em edital os seguintes diagnósticos, que devem ser comprovados com documentos comprobatórios a serem analisados pelo Inep.

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus Influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Mpox;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

Vale lembrar que todas as solicitações serão realizadas de forma individual pelo Inep, com base na análise documental e no registro de ocorrências nos locais de prova onde foram realizados os exames.

Datas Importantes

Além do prazo de solicitação da reaplicação das provas do Enem 2024, os estudantes devem se atentar para outras datas importantes. Confira abaixo: