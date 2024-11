Mulher é encontrada morta com várias marcas de tiros às margens de rodovia, no litoral de SP

Corpo de mulher, ainda não identificada, foi achado com várias marcas de tiros às margens de rodovia, em Cubatão, no litoral de SP

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que foi encontrada caída às margens da Interligação Baixada, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O corpo apresentava várias marcas de tiros no tórax, rosto e costas. Cápsulas deflagradas de munição também estavam no local. A vítima não portava documentos e ainda não foi identificada.

O corpo foi achado na madrugada de quarta-feira (13) por um guincheiro, que fazia uma inspeção na rodovia. Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), inicialmente parecia un caso de atropelamento, mas logo os socorristas perceberam que a mulher tinha várias marcas de tiros.

Policiais militares rodoviários estiveram no local e fizeram o isolamento até a realização da perícia. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames necropsiais e de identificação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado na Delegacia de Cubatão como homicídio. Os investigadores solicitaram apoio ao setor de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e ainda buscam informações sobre a motivação do crime.