Jovem de 18 anos é raptada e esfaqueada pelo ex-namorado ao voltar da faculdade em Timburi, SP

Na madrugada desta quarta-feira, dia 13 de novembro, uma jovem, de apenas 18 anos, foi raptada e esfaqueada pelo ex-namorado quando chegava da faculdade, em Timburi, município do estado de São Paulo.

Segundo informações apuradas pelo portal G1, a jovem, que não teve a identidade divulgada, estava acompanhada de uma amiga quando foi forçada pelo ex-namorado a entrar em um carro. O rapaz estaria armado.

A amiga então informou aos familiares da vítima o que havia acontecido e acionou a polícia.

O suspeito perdeu o controle da direção quando seguia sentido Camping Municipal, bateu o veículo e, após o acidente, ele fugiu para uma área de mata.

A jovem foi socorrida em estado grave, com diversos cortes pelo corpo, sendo um na região do pescoço. Ela foi encaminhada para o hospital de Ourinhos (SP).

Com o apoio do helicóptero Águia, e da Polícia Ambiental, com o uso de barco, A Polícia Militar passou o dia realizando buscas pelo suspeito. Contudo, até o momento, ele ainda não foi localizado.

Na última terça-feira (12), um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após agredir e ameaçar a própria companheira com uma faca de cozinha, no bairro Santa Esmeralda, na Zona Norte de Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo também com o G1, os agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima, que também não teve a identidade revelada, disse que o marido havia a agredido com um soco no rosto e a ameaçou. Ela afirmou ainda que o companheiro a trancou na residência por mais de três horas.

A mulher entregou para a polícia uma faca de cozinha e um canivete que teriam sido usados pelo homem para ameaça-la. Os dois objetos foram apreendidos.

A vítima e o suspeito foram encaminhados para DDM, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência por violência doméstica e tortura. O homem foi preso.