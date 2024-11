Vestibular Unicamp 2025: Lista de aprovados para a 2ª fase é divulgada

Foi divulgada nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, a lista de candidatos aprovados na primeira fase do Vestibular 2025 da Unicamp. Os candidatos poderão consultar a lista de classificados, bem como a nota de corte de cada curso, pela página da Comvest.

Conforme publicado pelo G1, 13.011 candidatos foram convocados para a segunda fase. Os locais de prova estarão disponíveis para consulta a partir do dia 22 de novembro, também pela página específica para o vestibular Unicamp. Apesar da divulgação dos resultados e notas de corte, a nota obtida por cada candidato será divulgada apenas na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro.

Segunda fase

A segunda fase do vestibular Unicamp 2025 será realizada nos dias 1 e 2 de dezembro de 2024. Cada dia de prova terá duração de cinco horas, sendo que o tempo mínimo de permanência na sala de aplicação é de duas horas.

Segundo informações, as avaliações terão uma parte em comum para todos os candidatos e outra diversificada conforme a área de conhecimento do curso escolhido como a primeira opção do estudante.

Para os candidatos que disputam vagas em cursos que pedem habilidade específica, como arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança, além das provas da segunda fase serão aplicadas provas de habilidades específicas entre os dias 11 e 13 de dezembro.

A primeira chamada com os candidatos aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro, com matrícula entre os dias 27 e 28.