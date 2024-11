VÍDEO: Ônibus pega fogo e fumaça toma conta do Terminal Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo

Ônibus pega fogo dentro do Terminal Artur Alvim, na Zona Leste de SP; causas ainda são desconhecidas

Um ônibus municipal pegou fogo dentro do Terminal Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (5). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local tomado pela fumaça, enquanto passageiros se afastavam desesperados (assista abaixo). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.

O ônibus de prefixo 45121, da AlliBus, estava embaixo do elevado no ponto da linha 2712/10 – Shopping Metrô Itaquera, na esquina das ruas Boipeva e Patativa, quando as chamas começaram.

O vídeo mostra o fogo intenso destruindo o veículo, com labaredas altas e provocando muita fumaça, que podia ser vista de longe (veja no vídeo abaixo). Apesar da situação, os bombeiros logo controlaram as chamas.

Nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. Por conta da ocorrência, as linhas de ônibus que operam no terminal podem registrar atrasos.