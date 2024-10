VÍDEO: Acidente envolvendo dois ônibus deixa feridos na Anhaia Mello, na Zona Leste de SP

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou pelo menos 20 pessoas feridas na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na altura da Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (31). Apesar disso, segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas teve lesões graves. Por conta da batida, o trânsito no local apresenta lentidão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o local do acidente, onde, por volta das 9h, a operação de resgate seguia em andamento (veja abaixo).

A colisão entre os dois ônibus ocorreu por volta de 6h40, na altura do nº 1857 da avenida, no sentido de São Bernardo do Campo, próximo à estação Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô.

Segundo os bombeiros, dos feridos, dois tiveram ferimentos considerados “relativamente importantes”, mas ainda assim não graves. Já os demais sofreram lesões leves. As últimas informações apontam que cinco pessoas tiveram que ser levadas a hospitais, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

As causas do acidente ainda são apuradas. Ambulâncias, viaturas policiais e os ônibus acidentados seguiam no local por volta das 9h, o que gerava lentidão ao trânsito.

A SPTrans informou que os ônibus envolvidos são da Movebuss e operam as linhas 514T/10 Term. Sacomã - Conj. Hab. Teotônio Vilela e 373T/10 Jd. Itápolis - Metrô Bresser. A companhia destacou que um boletim de ocorrência sobre o acidente foi registrado.

“O Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT), da SPTrans, está apurando a ocorrência desta quinta-feira (31), às 6h40, na Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, que envolveu dois ônibus da Movebuss. Um operava pela linha 514T/10 Term. Sacomã - Conj. Hab. Teotônio Vilela e o outro pela linha 373T/10 Jd. Itápolis - Metrô Bresser. Um Boletim de ocorrência foi registrado”, destacou a SPTrans.

“A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como o treinamento para todos os motoristas da capital e a fiscalização intensiva dos itens de segurança. Além da apreensão dos veículos, o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva e determina ainda a instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores”, destacou o órgão.