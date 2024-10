Vídeo mostra acidente que deixou 32 feridos na Grande SP; três pessoas têm quadro gravíssimo

Acidente entre micro-ônibus e ônibus deixou 32 pessoas feridas na Via Dutra, em Guarulhos, na Grande SP

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da colisão entre um micro-ônibus e um ônibus na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (24). Trinta e duas pessoas ficaram feridas, sendo que três foram socorridas em estado gravíssimo e outras seis com quadro considerado grave.

Veja a batida no vídeo abaixo:

O acidente ocorreu por volta das 19h, sendo que os dois veículos estavam na pista sentido do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida deixou 32 feridos, sendo que três pessoas foram socorridos em estado gravíssimo e outras seis em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram os feridos. Eles foram levados a hospitais da região e não há outros detalhes sobre os estados de saúde.

Por conta do acidente, a Dutra teve interdições até 21h20. Apesar disso, a CCR Nova Dutra, concessionária que administrada a estrada, disse que o fluxo de veículos conseguiu fluir e não foram registrados congestionamentos.

Não há informações sobre as causas do acidente, que será investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos. Os policiais analisam as imagens de câmeras de segurança e também devem ouvir os motoristas envolvidos.