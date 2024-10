Mais de quatro pedestres morrem por dia em acidentes de trânsito no estado de SP

Um levantamento de dados divulgados pelo Infosiga na última terça-feira (22) apontou uma alta de 18% no índice de morte de pedestres em acidentes de trânsito. Conforme reportagem do G1, os dados revelam que de janeiro a setembro de 2024 foram registradas mais de mil mortes, representando uma alta de 18% em relação a 2023, que registrou 906 mortes no mesmo período.

Ao todo, o estado de São Paulo registrou a morte de 1.068 pedestres, somando os dados dos 645 municípios. Destas, 98% são em decorrência de atropelamentos. Com os dados recentemente divulgados, a média de mortes diárias passa de 4 pessoas.

Alta de mortes em todos os tipos de acidente

Infográfico do Infosiga mostra alta no número de mortes em acidentes de trânsito. (Reprodução - Infosiga)

Ainda conforme o levantamento do Infosiga, sistema do governo estadual que monitora a letalidade no trânsito nos municípios do estado, a totalidade de mortos em todos os acidentes de trânsito registrados entre janeiro e setembro de 2024 chega a 4.605 pessoas, representando uma alta de 20% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que a plataforma em questão é conectada ao Detran-SP.

Na capital, os dados também mostram uma alta no número de mortos em acidentes de trânsito. Até setembro foram registradas 786 mortes, sendo 291 de pedestres.