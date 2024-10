Ônibus que levava equipe sub-21 de vôlei bate em caminhão no interior de SP; seis ficaram feridos

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou seis pessoas feridas na Rodovia Castello Branco, na altura de Quadra, no interior de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (23). O coletivo, onde estava o time masculino sub-21 de vôlei do Sesi Bauru, levava 17 pessoas. No outro veículo, estava apenas o caminhoneiro.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu na altura do Km 154, no sentido interior, por volta de 3h30. As primeiras informações apontam que o condutor do ônibus perdeu o controle da direção e bateu na traseira do caminhão, que leva uma carga de grama.

Por conta do acidente, a alça de acesso da rodovia ficou interditada até 5h20. Os feridos receberam atendimento no local e foram liberados.

O Sesi Bauru informou ao G1 que a equipe disputou partida pelo campeonato paulista em Praia Grande, no litoral paulista, e retornava para casa. Nenhum dos atletas se feriu com gravidade.