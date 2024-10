Caminhão envolvido em acidente que matou atletas de equipe de remo teve falha mecânica

Informações recolhidas durante pronunciamento à Polícia Civil indicaram possíveis falhas mecânicas no caminhão envolvido no acidente que deixou 9 pessoas mortas na BR-376, em 20 de outubro. Conforme reportagem do Metrópoles, fora identificadas ao menos três falhas mecânicas na carreta que causou o acidente envolvendo a van de uma equipe de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Em depoimento, o motorista do caminhão revelou que precisou realizar ao menos três paradas não programadas durante a viagem do final de semana. Segundo ele, as paradas foram causadas por problemas mecânicos na carreta.

A primeira delas teria acontecido dois dias antes do acidente, quando o motorista Nicolas de Lima Pinto, de 30 anos, passava pelo estado de São Paulo e acabou ficando sem combustível.

A segunda pausa foi por conta de problemas na embreagem do veículo, que precisou ser substituída, fazendo com que a carreta ficasse parada até o dia 20 de outubro, quando seguiu viagem. Segundo o motorista, os freios pararam de funcionar 1h30 depois, quando houve a colisão com a van.

Falha mecânica

Conforme informações apuradas e publicadas pelo Fantástico. Dos 10 freios presentes na carreta, apenas um tinha pleno funcionamento, sendo que quatro apresentavam desgaste e os demais não funcionavam. O proprietário do caminhão foi ouvido pela Polícia Civil e revelou que os freios passaram por manutenção no mês de setembro.

Além disso, foi verificado que a carreta transitava a 100km/h sob chuva e neblina, sendo que a velocidade permitida na rodovia em questão é de 60km/h. Segundo a defesa do motorista, o excesso de velocidade teria sido causado justamente pela falha mecânica apresentada pelos freios.

O caso segue sendo investigado e inicialmente é tratado como um caso de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nove pessoas que estavam na van atingida morreram no local do acidente. Apenas um adolescente, de 17 anos, sobreviveu.