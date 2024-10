Acidente que vitimou atletas de remo no PR pode ter sido causado por excesso de velocidade

A Polícia Civil do Paraná, responsável pelas investigações sobre o acidente que vitimou uma equipe de remo na BR-376, averigua a possibilidade da tragédia ter sido causada por um erro humano. Conforme reportagem da CNN Brasil, o delegado Edgar Santana afirmou trabalhar com a possibilidade de a carreta estar acima da velocidade permitida na estrada.

Ao todo nove pessoas morreram em decorrência do acidente. As vitimas fatais estavam todas na van que transportava a equipe de remo do projeto Remar para o Futuro, da Prefeitura de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a publicação feita pela CNN Brasil, Edgar afirmou que existem indícios de que a carreta transitava acima do limite permitido quando causou a batida. “A informação preliminar é que ocorreu excesso de velocidade do veículo e na sequência tivemos a colisão”.

Homicídio culposo

Conforme fala do delegado, o condutor da carreta, que foi socorrido apenas com ferimentos leves, chegou a ser intimado a prestar depoimento na delegacia ontem (21), mas não compareceu. O homem se comprometeu a comparecer para uma oitiva na data de hoje, mas caso não se apresente poderá ser alvo de uma medida cautelar.

O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor. Além disso, o Instituto de Criminalística também analisa uma suposta falha mecânica nos freios da carreta.

O exame pericial no veículo deve confirmar se houve uma falha mecânica ou erro humano. Também será realizada uma análise nas câmeras de monitoramento da BR 376 para determinar a velocidade da carreta no momento da batida.