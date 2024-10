Pai revela que atleta morta em acidente no PR sonhava em participar das Olimpíadas

A jovem Nicole Cruz, de 15 anos, foi identificada como sendo uma das vítimas fatais no acidente envolvendo a van que transportava atletas do projeto “Remar para o Futuro”. Conforme reportagem do G1, nove ocupantes da van morreram após uma carreta cair sobre a van na BR-376.

Emocionado, o pai de Nicole, Vagner Alves da Cruz, revelou que a filha era completamente apaixonada pelo esporte e treinava desde os 10 anos. “A vida dela era o remo. Estudava de manhã e treinava à tarde. Era só nisso que ela pensava”.

Uma das promessas do esporte, a jovem conquistou três medalhas no Campeonato Nacional de Remo Unificado, e nutria o sonho de ir às Olimpiadas competir representando o Brasil.

Lugar de superação

Vagner conta que a filha também via o esporte como um local de refúgio e superação. Segundo ele, a filha utilizava o remo para “descarregar” os sentimentos causados pela perda da mãe, morta em 2023.

A dedicação da jovem ao esporte também contagiava outras pessoas ao redor, inclusive sua irmã mais nova, que decidiu trilhar o mesmo caminho no esporte.

Além de Nicole, outros 6 adolescentes atletas, o coordenador do projeto e o motorista da van faleceram no local do acidente. Apenas o jovem atleta João Milgarejo e o motorista do caminhão sobreviveram.

Os corpos das vítimas deverão ser levados à Pelotas por um avião da Força Aérea Brasileira. A expectativa é de que o velório coletivo seja realizado ainda nesta terça-feira, dia 22 de outubro.