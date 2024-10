Avião da FAB levará corpos de atletas mortos no PR; velório coletivo acontece nesta terça

Nesta terça-feira, dia 22 de outubro, serão velados os atletas mortos em um acidente na BR-376, em Guaratuba (PR). O velório coletivo dos sete jovens será realizado na sede campestre do clube Centro Português 1º Dezembro, em Pelotas (RS). Conforme informação do G1, os corpos dos jovens serão levados ao Rio Grande do Sul por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

ANÚNCIO

Leia mais sobre o caso:

O acidente, envolvendo três veículos, vitimou nove, dos 10 ocupantes da van que transportava a equipe de remo do projeto “Remar Para o Futuro”. Apenas um dos atletas de 17 anos que estava no veículo sobreviveu, ele teve ferimentos leves e foi liberado do hospital após a chegada dos pais.

Conforme informações, os corpos das vítimas serão transportados pela aeronave C-105 Amazonas, do Primeiro Esquadrão do Nono Grupo de Aviação e devem chegar à Pelotas na tarde de hoje (22).

Quem são as vítimas

Dos 10 ocupantes da van que transportava os atletas após a participação em um campeonato de remo, apenas o jovem João Pedro Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu. Os demais integrantes da equipe bem como o coordenador do projeto e o motorista faleceram no local. Os ocupantes dos demais veículos envolvidos no acidente também sobreviveram.

Os mortos eram integrantes do projeto “Remar para o futuro”, uma iniciativa realizada em parceria entre o Centro Português e a Academia de Remo Tissot. O projeto era apoiado pela Prefeitura de Pelotas e pela Universidade Federal de Pelotas.

Os mortos foram identificados como sendo:

Oguener Tissot (coordenador da equipe e do projeto), 43 anos, natural de Pelotas

Samuel Benites Lopes, 15 anos, natural de São José do Norte

Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, natural de Pelotas

João Pedro Kerchiner, 17 anos, natural de Pelotas

Helen Belony, 20 anos, natural de Pelotas

Nicole da Cruz, 15 anos, natural de Pelotas

Angel Souto Vidal, 16 anos, natural de Pelotas

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos, natural de Pelotas

Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Até o momento não foram liberadas informações sobre o horário de início do velório e sobre o sepultamento das vítimas.