Atleta de remo que sobreviveu a acidente que matou nove no Paraná recebe alta de hospital: “Milagre”

O atleta de remo João Pedro Milgarejo, de 17 anos, o único sobrevivente do acidente envolvendo a van de uma equipe de Pelotas (RS), recebeu alta do Hospital Municipal São José de Joinville, em Santa Catarina, na noite de segunda-feira (21). Ele não sofreu lesões graves e deixou a unidade com a mãe, Graciele Timm Nolasco, que classificou a situação do filho como um “milagre”. Sete atletas, o coordenador e o motorista do time não resistiram.

“Graças a Deus ele tá bem. Ele é um milagre. Minha definição hoje é gratidão, porque meu filho nasceu de novo. Só o psicológico dele que a gente vai ter que tratar. Vai ser muito difícil”, disse Graciele, em entrevista ao G1.

O acidente ocorreu na noite do último domingo (20), na rodovia BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A equipe de remo voltava de uma competição realizada em São Paulo quando houve o acidente envolvendo três veículos, sendo eles um carro de passeio, a van da equipe e uma carreta contêiner.

O motorista da carreta, um homem de 30 anos, apresentou ferimentos leves. O veículo de transporte teria perdido os freios colidindo com a traseira da van, que em seguida colidiu com a traseira do carro de passeio. Pelo impacto, a van acabou rodando na pista e sendo arrastada pela carreta que acabou tombando sobre o veículo que levava a equipe de remo.

Sete atletas de equipe de remo, coordenador e motorista morreram em acidente de trânsito

Quem são as vítimas

As vítimas que estavam a bordo da van foram identificadas como atletas adolescentes que integravam o projeto Remar para o Futuro. Eles participaram do Campeonato Brasileiro Unificado no último final de semana e conquistaram sete medalhas na disputa.

O projeto era uma parceria entre a Universidade Federal de Pelotas e a Prefeitura da cidade. As vítimas foram identificadas como:

Samuel Benites Lopes, 15 anos

Henry da Fontoura Guimarães, 15 anos

João Pedro Kerchiner, 17 anos

Helen Belony, 20 anos

Nicole Cruz, 15 anos

Angel Souto Vidal, 16 anos

Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

Oguener Tissot (técnico da equipe e coordenador do projeto), 43 anos

Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52 anos

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. Uma equipe da Força Aérea Brasileira (FAB) fará o transporte das urnas funerárias até o Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde as vítimas serão sepultadas nesta terça-feira (22).

A cerimônia será realizada na sede campestre do clube Centro Português 1º Dezembro. O horário do início, no entanto, ainda não foi confirmado.