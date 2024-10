Irmão de remador vítima de acidente diz: “para trazer mortos há dinheiro’’

O irmão do atleta Henry Fontoura Guimarães, de 15 anos, identificado como uma das vítimas do acidente que resultou em nove mortes na noite de domingo (20) em Guaratuba, no litoral do Paraná, classificou a situação atual de “hipocrisia”.

Nove pessoas morreram no acidente: sete adolescentes da equipe de remo de Pelotas, o treinador e o motorista da van. O veículo em que transitavam pela BR-376 foi esmagado por uma carreta de contêineres provavelmente sem freio. Um atleta de 17 anos se feriu sem gravidade, bem como o motorista do caminhão.

Ítalo Fontoura Guimarães fez duras críticas à falta de recursos para que a equipe do projeto Remar para o Futuro viajasse de avião para o torneio disputado no fim de semana em São Paulo, o Brasileiro de Remo.

“A prefeitura de Pelotas, os patrocinadores, vcs, todo mundo envolvido... Não tinham dinheiro para as passagens de avião... Mas terão dinheiro para o transporte deles de volta, após estarem mortos. Vocês entendem a hipocrisia disso?”, escreveu Ítalo na mensagem de luto publicada pela Confederação Brasileira de Remo nas redes sociais.

Até um dia antes da viagem, a equipe não tinha como custear as despesas, aguardando verba da Prefeitura local. Mas de última hora o coordenador geral do projeto, Fabrício Boscolo, decidiu doar recursos próprios para viabilizar a participação no campeonato.

“E sabe o que é pior, esse tipo de coisa vive acontecendo no nosso país, e nunca muda. Vocês perderam um prospecto olímpico, eu perdi o meu irmão”, acrescentou Ítalo.

A postagem foi em resposta à publicação da entidade que representa a modalidade. “Com muito pesar e tristeza no coração que a Presidente Magali Moreira, em nome da Confederação Brasileira de Remo e de todos os funcionários, se solidariza com a dor de amigos familiares dos atletas, da equipe do Centro Português e Remar para o Futuro, atingidos pela tragédia ocorrida na noite de ontem”, escreveu a confederação.