Vídeo: trem da Linha 9-Esmeralda tem explosão e princípio de incêndio em São Paulo

Um princípio de incêndio e explosões do lado externo da composição atingiram na noite desta segunda (14) um trem da Linha 9-Esmeralda da CPTM, operada pela concessionária ViaMobilidade. A ocorrência foi na região da estação Granja Julieta, na Zona Sul.

Em nota, a ViaMobilidade disse que as “chamas foram prontamente apagadas. Os usuários foram atendidos em segurança pelos agentes de atendimento da concessionária, desembarcaram em plataforma e seguiram viagem em outra composição”.

Vídeo gravado por um passageiro mostra momentos de pânico entre os usuários. Não há relatos de feridos. Pelas imagens é possível ver que as chamas e explosões ocorreram no teto do vagão.

Nesse momento, também segundo a concessionária, a operação ocorre “em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi, com intervalos maiores no local”.

Até este momento não há informações sobre a causa do princípio de incêndio.

Recentemente, a ViaMobilidade, que também administra a linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo, recebeu uma multa de R$ 80 mil por irregularidades em seu funcionamento e atendimento aos passageiros.