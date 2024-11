Enem 2024: Alimentação balanceada pode ajudar no desempenho dos candidatos

Após meses de preparação os candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 estão prestes a realizar as provas do primeiro dia. Com a aplicação dividida em dois domingos (3 e 10 de novembro), o exame deste ano conta com mais de 5 milhões de inscritos.

Entre especialistas na prova é de conhecimento comum que a preparação do candidato vai além dos estudos e envolve também fatores multidisciplinares, como a preparação mental e alimentar. Para ajudar a esclarecer quais alimentos ajudam e atrapalham na preparação dos alunos, o Metro World News Brasil ouviu a nutricionista Larissa Amorim, que deu dicas de alimentação para os candidatos que realizarão o Enem nos próximos dias.

O que comer no dia anterior?

Segundo Larissa, no dia anterior da prova é importante que o candidato se alimente com boas fontes de carboidrato, desta forma, ele conseguira manter uma boa energia durante a prova. “Macarrão com molho de tomate e carne, arroz, feijão, frango e vegetais são bons exemplos do que consumir no dia anterior. Evite fast food, pizza, frituras, embutidos e salgadinhos. Esses alimentos têm uma digestão mais pesada, o que pode prejudicar a qualidade do seu sono”.

O que comer no dia da prova?

Para o café da manhã no dia da prova uma boa pedida é investir em carboidratos provenientes de frutas, pães e mel. Neste caso, também é importante se atentar para não consumir fibras em excesso, evitando assim problemas gastrointestinais durante a prova.

Outra boa dica é tentar almoçar de 1 a 2 horas antes da prova, caso seja possível, mantendo uma alimentação em padrão similar ao jantar do dia anterior.

O que comer durante a prova?

Para Larissa, durante a prova o candidato deve buscar por alimentos que dão energia de forma rápida, como barrinhas de cereal, chocolate meio amargo, frutas desidratadas e frescas. Lanches naturais também podem ser uma opção para os candidatos que costumam sentir mais fome. Por outro lado, é interessante evitar os “tradicionais” salgadinhos, biscoitos e bolachas recheadas.

Manter uma hidratação adequada também é importante. “Beba a água conforme sentir sede, em pequenos goles e sempre que sentir que está ficando um pouco sonolento”. Por fim, ela alerta que é importante evitar “testar alimentos novos no dia da prova”, desta forma o candidato evita surpresas indesejáveis durante o exame.