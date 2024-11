Enem em SP: metrô e trens serão gratuitos para estudantes neste domingo

Estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo não precisarão pagar a passagem no sistema metropolitano de transporte da cidade de São Paulo (metrô, CPTM e ônibus intermunicipais da EMTU). A decisão do governador Tarcísio Freitas será publicada ainda nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado.

A gratuidade no transporte público valerá para todos os passageiros que utilizarem o sistema metropolitano nos dias das provas do ENEM (3 e 10 de novembro), no período das 9h às 21h, nas cidades da região metropolitana de São Paulo, sem a necessidade de apresentar qualquer tipo de comprovante de escolaridade.

De acordo com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a tarifa grátis vale também para as linhas da ViaQuatro (Linha 4-Amarela) e Viamobilidade (Linha 5 – Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda).

Neste domingo, o Metrô e a CPTM manterão trens de reserva em prontidão para atender a demanda, caso seja necessário, e manterá um quadro de funcionários para atender e orientar os estudantes nas plataformas.

A EMTU informou que a programação das linhas intermunicipais seguirá o cronograma habitual no final de semana, mas haverá um monitoramento e se necessário a empresa disponibilizará mais carros para reforçar o sistema.