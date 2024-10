Estes são os assuntos mais cotados para ser o tema da redação do Enem 2024

Candidatos de todo Brasil se preparam para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 3 e 10 de novembro. Com a proximidade do exame, os candidatos passam a tentar adivinhar qual será o tema da redação deste ano.

Conforme reportagem do G1, o Inep, órgão responsável pelo exame, confirmou que mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para realizar a prova neste ano. O exame é dividido em duas datas, sendo que no primeiro dia de provas os candidatos respondem a 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e fazem a redação; enquanto no segundo dia são 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Possíveis temas para a redação

Segundo professores entrevistados pelo G1, é possível que o tema da redação do Enem 2024 esteja relacionado com assuntos de grande impacto e discussão nos últimos anos. Desta forma, foram listados os seguintes tópicos que podem figurar entre as possibilidades de tema:

Uso do celular e o impacto das redes sociais e da tecnologia na comunicação e na saúde mental de crianças e adolescentes;

Mudanças climáticas e seus impactos sociais;

Inteligência artificial (usos, limitações, avanços e regulamentações);

Fome e insegurança alimentar;

Sistema carcerário brasileiro;

Bullying e cyberbullying no ambiente escolar;

Burnout epidêmico em ambiente de trabalho;

Crescimento na busca por procedimentos estéticos no Brasil.

Os professores listaram ainda temas que, apesar de relevantes, não devem estar entre as possibilidades de escolha. São eles: