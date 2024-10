Enem 2024: saiba como consultar o cartão de confirmação com local de prova

Os candidatos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem consultar o local em que deverão realizar as provas nos dias 3 e 10 de novembro. Conforme reportagem do G1, a informação já está disponível para consulta por meio do cartão de confirmação de inscrição, que foi divulgado nesta terça-feira, dia 22 de outubro.

A consulta ao cartão é realizada pela página do participante, na qual o candidato deverá realizar seu acesso utilizando o login gov.br, feito com o número do CPF e senha previamente escolhida.

Informações importantes aos candidatos

O cartão de confirmação é um documento com informações relevantes para todos os candidatos que irão realizar as provas do Enem 2024. Nele é possível consultar o local de prova, bem como outras especificações do exame, como o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira, as datas de aplicação da prova e as solicitações de atendimento especializado e tratamento pelo nome social.

Apesar de não ser de apresentação obrigatória nos dias de prova, a recomendação geral para os candidatos é de que o cartão seja impresso. Desta forma, em caso de necessidade, será possível consultar as informações do cartão antes da realização da prova.

Com a confirmação do local onde será realizado o Enem, é recomendado que os candidatos se planejem com antecedência, pesquisando o endereço e o trajeto entre sua residência e o local de prova. Outra sugestão é tentar simular o percurso em um domingo devido a diferença de fluxo e horários do transporte público.

A orientação é para que os candidatos cheguem ao local de prova às 12 horas, 1 hora antes do fechamento dos portões.