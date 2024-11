VÍDEO: Vaca foge de terreno e sobe em telhado de casa no interior de SP; ela foi resgatada ilesa

Vaca fugitiva consegue subir em telhado de casa em Itapetininga, no interior de SP

Uma cena inusitada foi registrada na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo. Uma vaca fugiu da propriedade em que é mantida e conseguiu subir no telhado de uma residência (veja no vídeo abaixo). Apesar de quebrar algumas telhas, o animal foi resgatado pelos moradores e vizinhos ileso.

O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (29) na casa que fica na Rua Noé Batista, na Vila Piedade. A vaca pertence a um vizinho e é mantida em um terreno com nível mais alto que a residência. Assim, ao escapar, ela conseguiu passar pela garagem e acessou o telhado do imóvel que fica ao lado.

O vídeo mostra o animal assustado, caminhando sobre o telhado, mas os moradores e vizinhos conseguiram retirá-lo em segurança. Algumas telhas foram quebradas, mas a vaca estava ilesa e foi devolvida ao dono.

“Depois do susto, a gente ri”, relatou Andressa Souza, moradora da casa, em entrevista ao G1. A jovem destacou que tudo aconteceu muito rápido, mas foi “um pouco desesperador”.