Cães são amarrados, apedrejados e mortos a pauladas no litoral de São Paulo

Dois cães que viviam nas ruas na região central do Guarujá, no litoral de São Paulo, foram encontrados aos pedaços em um terreno baldio há cerca de 10 dias, após serem amarrados, apedrejados e brutalmente mortos a golpes de paulada. A notícia é do site A Tribuna.

Apesar de viverem nas ruas, ‘Lobinho’ e ‘Bradock’ eram acompanhados por duas protetoras e muito queridos pelos lojistas e moradores da região, que os alimentavam e davam água todos os dias.

A polícia foi acionada no dia 21 de outubro, mas quando chegou ao local só encontrou pedaços dos corpos dos animais carbonizados. Os agentes acreditam que os dois cães tinham sido mortos há pelo menos dois dias.

Um terceiro animal, chamado pelos moradores da região de ‘Léo’ também foi atacado e levou uma facada do agressor, mas conseguiu fugir do local antes que o matador conseguisse amarrá-lo.

A autoria do crime ainda é investigada, mas os cuidadores acreditam que eles foram mortos por terem cruzado com uma cadela no cio e seu tutor resolveu ‘sumir’ com eles do bairro.

A polícia disse que ainda investiga o caso para tentar identificar o matador de cães. Os moradores e lojistas locais marcaram para o próximo domingo, dia 3, uma manifestação na Praça dos Expedicionários, no Guarujá, para pressionar as autoridades para que o caso seja solucionado o mais rápido possível.