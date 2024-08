(Reprodução/Asia Pacific Press via ViralPress)

Homem nu é encontrado sendo chifrado por vaca após abusar sexualmente do animal

A polícia foi acionada após relatos de que um homem nu estava sendo chifrado por uma vaca, na província de Surat Thani, Tailândia. De acordo com a mídia local, como consta no artigo do Thaiger, o animal teria sofrido tentativas de abuso sexual antes de atacar o responsável.

A vaca, amarrada a um poste de madeira, foi vista chifrando o homem repetidamente. Apesar de não haver informações da nacionalidade de sua nacionalidade, os relatos o apontaram como russo.

Em seguida, o dono foi convocado ao local para tentar acalmar a vaca, possibilitando que os socorristas afastassem o homem do animal. Segundo a polícia, o suspeito de abusar do animal não sofreu ferimentos ou hematomas visíveis.

Avaliação médica

Segundo o portal Thaiger, o homem foi encaminhado ao Hospital Ban Naderm, mas se recusou a fazer um exame médico e tratamento. Em seguida, deixou os hospital às pressas, sem dar chance aos policiais de o interrogarem.

Uma testemunha contou que o estrangeiro tinha parado na região porque o pneu de sua motocicleta teria furado antes de adentrar no campo.

Apesar de as autoridades perderem a oportunidade de realizar testes no suspeito, os socorristas deduziram que o homem estava possivelmente sob influência de drogas ou álcool.

