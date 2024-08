Uma mulher passou por um grande susto ao receber um telefonema da filha às 3h da madrugada, sinalizando a presença de um invasor dentro da sala de estar em Liverpool, na Inglaterra. O suspeito usava uma balaclava, luvas e um agasalho esportivo enquanto vasculhava o ambiente com uma lanterna.

Durante a invasão, o homem levou uma bolsa e as chaves do carro da proprietária, passando os itens para um cúmplice que estava do lado de fora. Em seguida, destrancou a porta dos fundos da casa por dentro e foi embora com seu Peugeot, avaliado por volta de R$114 mil, conforme relata o Echo.

Identificada como Laura Hind, a proprietária de 36 anos dormia no momento do crime. No entanto, foi despertada por um telefonema de sua filha, 14, às 3h da manhã. “Tem alguém na casa”, alertou a jovem em tom de desespero.

Mulher recebe ligação na madrugada e fica aterrorizada ao ver invasor em sua casa pelas câmeras de segurança (Reprodução)

A adolescente dormia em uma cabana no quintal, quando notou o invasor entrar pela janela. Apesar do roubo, a mulher pediu ajuda nas redes sociais e conseguiu localizar seu carro. No entanto, os suspeitos continuam foragidos. O crime aconteceu no final de julho.

Medo constante

Embora Laura tenha conseguido amenizar parte de seu prejuízo, o medo ainda a assola.

“Tenho entrado em contato com meus vizinhos, e há cinco de nós na minha rua que tiveram arrombamentos e tentativas. Este é, na verdade, o segundo carro que foi roubado nos últimos 18 meses”, explicou Laura, que é mãe de dois filhos.

“No começo fiquei chocada, mas agora está caindo a ficha, só quero vender minha casa e me mudar. Isso aconteceu com cinco pessoas na minha vizinhança. É assustador”, completou.

Segundo a proprietária que sofreu a invasão, existe um grupo de vizinhos no WhatsApp para alertar uns aos outros. No entanto, ela revelou ser cansativo estar sempre alarmada.

“Não deveríamos ter que ficar acordados até tarde, sempre olhando para nossas câmeras. As pessoas estão com raiva, cansadas. As mulheres estão assustadas. Os homens estão com raiva porque o que eles podem fazer? Não há nada que possamos fazer”, finalizou.