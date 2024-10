Ladrão engole correntinha roubada de idoso em SP e diz à polícia que imagem em raio x é de tiro

Um raio-x revelou a corrente de ouro engolida por um bandido após roubar um idoso de 72 anos perto da Praça da Sé, em São Paulo, segundo informações do Brasil Urgente, da TV Band. O crime aconteceu perto da Praça da Sé, no Centro de São Paulo.

A vítima, chileno que mora no Brasil há quase 60 anos, conta que estava com a esposa, 84, quando foram abordados pelo suspeito. Em patrulha, a Polícia Militar notou uma movimentação suspeita e foi averiguar. Para evitar a prisão, o suspeito engoliu a joia e precisou ser levado ao hospital para exames.

Apesar do exame confirmar a presença da corrente, o criminoso alegou que a mancha no raio-x era um tiro do passado, mas a equipe médica desmentiu sua versão.

Ele foi posteriormente levado à delegacia. Os idosos não sofreram ferimentos graves. No momento em que a reportagem foi ao ar, a corrente continuava na barriga do bandido.

