Uma colaboradora da unidade do Burger King localizada na Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, foi demitida após rotular uma cliente que utilizou o drive-thru no último sábado (26) como “debmental”. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

A ofensa foi registrada no campo destinado ao nome do cliente, tendo a imagem da notinha circulado nas redes sociais. Confira o registro:

Funcionária do Burger King é desligada após rotular cliente como “debmental” na Zona Leste de SP (Reprodução/Redes Sociais)

Em nota, o Burguer King declarou nesta segunda-feira (28) que, após uma investigação interna, a colaboradora foi imediatamente demitida, de acordo com seu Código de Conduta.

A empresa também reafirmou que não tolera esse tipo de comportamento e está comprometida em proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para todos. Além disso, a organização disse planejar reforçar seus treinamentos internos para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.

“Estamos comprometidos em manter ambientes acolhedores e seguros para nossos funcionários e clientes. Reforçaremos nossos treinamentos internos para garantir que situações como essa não se repitam”, disse a empresa em nota.

Leia mais: