Menina haitiana de 11 anos desaparece após ir à escola na Várzea Paulista, em SP

Uma menina da Várzea Paulista (SP), de 11 anos, desapareceu após sair de casa, na Vila Real, para ir à escola na última sexta-feira (25). De acordo com a TV TEM, desde então a família segue em busca da garota.

Joevencia Occilien, que é haitiana e reside no Brasil há um ano, saiu de casa pela manhã com destino à escola no Jardim Paulista, mas não retornou. Em conversa à TV TEM, a família da menina informou que a instituição de ensino a contatou, comunicando a ausência da criança às aulas.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Joevencia pode ser comunicada pelos telefones 181 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar).

