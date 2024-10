Eleições SP: Tiros são ouvidos em escola do ABC Paulista durante abertura das urnas

Relatos de comerciantes e eleitores de Mauá, região do ABC Paulista em SP, apontaram sons de tiros no Jardim Maria Eneida no início deste domingo (27). Os disparos foram ouvidos na Escola Estadual Prof. Manoel Rodrigues por volta das 8h, durante abertura das urnas. As informações são do Diário do Grande ABC.

Os policiais plantonistas teriam contabilizado 5 disparos, de acordo com a organização da escola. Um cartucho também foi encontrado na via, viaturas de reforço foram acionadas e ninguém ficou ferido.

“Quando cheguei para abrir a loja, já estavam seis carros da polícia aqui. Achei estranho porque o primeiro turno foi bem tranquilo”, comentou uma comerciante anônima de 72 anos.

Por outro lado, Guto Torino, dono de um bar próximo da escola, acredita não se tratar de disparos: “Soltei fogos às 6h aqui para comemorar o jogo do Torino F.C, da liga mauaense, de ontem. Não é possível que teve disparo não.”

Em depoimento, outro morador João Nilson, de 56 anos, trouxe outra versão: “Se não tinha fumaça, não tinha rojão. O que eu ouvi foi tiro mesmo e muita gente pode confirmar. Tava subindo a rua na hora, um horror.”

Homem armado é preso próximo a escola em Mauá

Um homem armado com uma pistola na manhã deste domingo (27) foi detido por agentes do 1° Distrito Policial de Mauá, a apenas 500 metros da escola onde o atual prefeito e candidato à reeleição de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), votou.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, e o indivíduo foi detido na Avenida Presidente Castelo Branco, onde supostamente estava “atrás do prefeito”. Entenda o caso: