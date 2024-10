Eleições municipais: homem armado é preso a 500 metros de local de votação de prefeito de Mauá (SP)

Um homem armado com uma pistola na manhã deste domingo (27) foi detido por agentes do 1° Distrito Policial de Mauá, a apenas 500 metros da escola onde o atual prefeito e candidato à reeleição de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), votou.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima, e o indivíduo foi detido na Avenida Presidente Castelo Branco, onde supostamente estava “atrás do prefeito”, segundo informações do Diário do Grande ABC.

De acordo com Marcelo, testemunhas teriam escutado que o homem estaria rondando. “Relatos que nós temos é que algum munícipe ouviu a conversa de que o indivíduo armado estava atrás do prefeito e a polícia fez a abordagem”, relatou.

O candidato participava de uma missa nas proximidades no momento da detenção e comentou sobre a situação, lamentando a ocorrência e enfatizando que não deseja ser visto como uma vítima. O petista concorre ao posto da cidade contra Átila (União).

O suspeito foi levado ao 1° DP de Mauá, e a Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre o caso.

