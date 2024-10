Governador Tarcísio fala sobre suposto ‘salve’ do PCC orientando voto em Boulos em SP: “Disseram para votar”

Neste domingo (27), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) revelou que foi interceptado um suposto “salve” do Primeiro Comando da Capital (PCC) com orientações de voto em favor de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo. Paulo Cappelli, colunista do Metrópolis, trouxe informações relacionadas aos bilhetes interceptados. A declaração foi feita durante uma coletiva no Colégio Miguel de Cervantes, onde ele votou junto ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição.

“Isso aconteceu em São Paulo também, disseram que era para votar no outro”, disse Tarcísio, se referindo a Guilherme Boulos.

“Teve o salve. Houve interceptação de conversas e de orientações. Uma facção criminosa orientando moradores de determinadas áreas a votarem em determinados candidatos. Com o serviço de inteligência, houve essa interceptação”, continuou Tarcísio de Freitas.

Tarcísio também mencionou que houve um “salve” similar direcionado contra a candidata Rosana Valle (PL) em Santos (SP). No entanto, não forneceu mais detalhes sobre o documento apreendido.

Votação para prefeito prefeito

O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), votou na manhã deste domingo (27) na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva, na no bairro do Socorro, Zona Sul de São Paulo. À imprensa, apoiado por Tarcísio Freitas, afirmou que se sente otimista em relação ao resultado das urnas.

“A expectativa é boa, muito otimista, mas lógico que tem que esperar o resultado, esperar que as urnas consagrarem o novo prefeito, nosso projeto, nosso trabalho. Muito, muito otimista”, disse ele.

Ele também discursou sobre o apoio do governador Tarcísio. Por outro lado, seu rival, Guilherme Boulos, diz acreditar em virada nas urnas.