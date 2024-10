Eleições SP: Boulos vota ao lado de Marta diz que sentimento é de virada: “Vai ser acirrada”

O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), votou na manhã deste domingo (27) no CEU de Campo Limpo, na Zona Sul da capital, ao lado da vice e ex-prefeita Marta Suplicy, dos familiares e dos ministros de Lula. À imprensa, o deputado federal disse que o sentimento é de virada na apuração das urnas.

O candidato, que chegou perto das 10h no posto de votação, afirmou se tratar de uma eleição acirrada. Segundo ele, tudo “se decide nas últimas horas”.

“O que está em jogo nessa eleição é se São Paulo vai dar chance para a mudança”, disse Boulos, que reiterou o pedido aos eleitores não deixarem de votar. “O sentimento de que vem das ruas é um sentimento de virada, um sentimento de mudança.”

Boulos, deputado federal, disputa a prefeitura com o atual prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB) neste domingo (27), por meio de um segundo turno decisivo. No primeiro turno, Nunes ficou a frente de Boulos com 29,48% dos votos (1.801.139 votos). Já o candidato do PSOL, 29,07% (1.776.127 votos).

